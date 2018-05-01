Манчини по окончании сезона сменит «Зенит» на сборную Италии

Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини по окончании сезона покинет клуб и возглавит сборную Италии по футболу, сообщает ТАСС.

По информации Corriere dello Sport, 53-летний специалист возглавит итальянскую команду 20 мая.

Отмечается, что Манчини уже провел встречу с вице-комиссионером Итальянской федерации футбола (FIGC) Алессандро Костакуртой и менеджером сборной Италии Габриэле Ориали. По информации источника, контракт будет заключен сроком на два года. Зарплата Манчини в сборной Италии составит €5 млн в год.

Реклама

Первый матч «Скуадра адзурра» под руководством Манчини проведет против команды Саудовской Аравии 28 мая.

53-летний итальянский специалист возглавил «Зенит» летом 2017 года. В текущем сезоне чемпионата России сине-бело-голубые после 28-го тура занимают четвертое место и имеют в своем активе 50 очков.