Полузащитник «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Ювентусе»
Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан подпишет контракт с «Ювентусом». Об этом сообщает La Gazzeta dello sport.
24-летний футболист договорился с туринским клубом о пятилетнем контракте. Осталось только договориться о малозначительных деталях соглашения.
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Отмечается, что зарплата Джана в «Ювентусе» составит €6 млн.
К футболисту также проявляли интерес «Бавария» и «Пари Сен-Жермен», но он сделал выбор в пользу «старой синьоры».
Ранее сообщалось, что нападающему «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху грозит трехматчевая дисквалификация в Английской премьер-лиге .