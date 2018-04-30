В Россию депортирован осужденный за разбои тренер по боевым искусствам

Из Таиланда в Россию экстрадирован осужденный 35-летний российский тренер по боевым искусствам, сообщает «Советский спорт».

Мужчину заочно признали виновным в совершение серии вооруженных грабежей в составе банды. В Таиланде он работал в спортивной сфере.

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Эту информацию подтверждает официальный сайт МВД России.

«Он скрывался в городе Бангкоке, где работал инструктором по боевым единоборствам», — говорит официальный представить ведомства Ирина Волк.

Заочно осужденный тренер был объявлен в международный розыск ОНЦБ Интерполом УМВД России по Приморскому краю, а потом задержан на территории Таиланда.

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