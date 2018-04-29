Федор Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде боя

Федор Емельяненко досрочно победил Фрэнка Мира на турнире по ММА Bellator 198 в американском Чикаго. Об этом сообщает «Советский спорт».

Федор Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде встречи. Мир начал уверенную атаку, после чего россиянин на некоторое время потерял инициативу, а соперник продолжил натиск. Однако Емельяненко удалось исполнил бросок через бедро, который помог ему вырвать преимущество и завершить бой досрочно.

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Таким образом, россиянин вышел в полуфинал Гран-при Bellator, где сразится с Чэлом Сонненом.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию встречи.