Сборная Великобритании по хоккею впервые за 24 года вышла в элитный дивизион ЧМ

Сборные Великобритании и Италии по хоккею вышли в элитный дивизион чемпионата мира 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Британцы в серии буллитов одержали победу над командой Венгрии со счетом 3:2, а команда Италии обыграла словенцев со счетом 4:3.

Таким образом, сборная Великобритании с первого, а итальянцы со второго места вышли в элитный дивизион мирового первенства 2019 года.

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Отмечается, что Великобритания последний раз оказывалась в элите на чемпионате мира в 1994 году, а итальянская сборная в 2017 году.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной Канады по хоккею определился с вратарской бригадой на чемпионате мира в Дании.