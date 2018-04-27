Марадона исполнил мечту безногого мальчика
Легендарный аргентинский футболист, ныне главный тренер «Аль Фуджайры» из второго дивизиона чемпиона ОАЭ Диего Марадона сыграл в футбол с безногим мальчиком. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Юный болельщик Али Амир из Казахстана написал в соцсетях, что мечтает встретиться с Марадоной, и аргентинец пригласил его на тренировку.
Безногий мальчик отражал удары аргентинца и использовал руки, чтобы забивать мячи. После тренировки Марадона подарил Амиру презенты и расписался на футболке. В свою очередь Амир подарил легенде мирового футбола национальный казахстанский костюм и шляпу.
Ранее сообщалось, что нападающий аргентинской «Боки Хуниорс» совершил ужасающий промах по пустым воротам.
Слава Всевышнему!Легенда мирового футбола встретил и обнял моего сына как родного внука! Это неописуемые чувства я вся в слезах радости! Все было как в волшебном сне! Диего не скрывал своих эмоций восхищения , он вскрикивал от восторга видя как Али ловил мяч на воротах, как ловко справлялся с его подачей и как Али давал пас! Али просил ущепнуть его!�� Друзья мечтайте и идите к своей мечте! Нет ничего невозможного если пожелает этого ВсевышнийАллах!!!