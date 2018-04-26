Тренер 17-летней биатлонистки уволен из-за обвинений в домогательствах

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил об увольнении старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина, обвиненного в домогательствах к 17-летней биатлонистке Анне Моисеевой. Об этом сообщает ТАСС.

«В начале месяца началась проверка по этому случаю, которая завершится 30 апреля. Тренер Тутмин уволен и отстранен от тренерской деятельности, не исключаю, что по результатам проверки статья увольнения может быть переквалифицирована на более серьезную.

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Уголовную ответственность тренера тоже нельзя исключать, результаты проверки будут направлены в прокуратуру», — сказал Терюшков.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по биатлону, ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков готов обеспечить защиту интересов Моисеевой.