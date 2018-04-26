Лукин переизбран на пост главы Паралимпийского комитета России

Действующий глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин переизбран на новый четырехлетний срок. Об этом сообщает ТАСС.

Лукин был единственным кандидатом на пост президента ПКР, его кандидатуру выдвинули региональные федерации и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

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Лукин возглавил ПКР в январе 1996 года, впоследствии он переизбирался в 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.

Ранее в ПКР сообщили о скором восстановлении организации в статусе.