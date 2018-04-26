Защитник «Торонто» Зайцев вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России по хоккею принял решение вызвать защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Никиту Зайцева, сообщает ТАСС.

Зайцев вызван в расположение национальной команды для участия в чемпионате мира, который состоится в Дании.

Ранее сообщалось, что «Торонто» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» со счетом 4:7 в решающем седьмом матче четвертьфинала Восточной конференции НХЛ. Счет в серии стал 4:3 в пользу «Бостона», который вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.