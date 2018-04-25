Российские биатлонисты сдали 314 допинг-проб в 2017 году

В 2017 году российские биатлонисты сдали 314 допинг-проб. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU), в 2017 году организация провела 1595 допинг-тестов, всего в период с 2012 по 2017 год организация взяла 6354 пробы.

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В соревновательные дни было проведено 2 852 теста, во внесоревновательные — 3 502.

Ранее сообщалось, что австрийская полиция допросила президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Рёш по делу о сокрытии допинговых нарушений российскими спортсменами.

Ранее было названо число подозреваемых в мошенничестве по допинговым вопросам в IBU.