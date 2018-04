Футболист «Ливерпуля» Салах признан лучшим игроком года в Англии

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком по итогам нынешнего сезона чемпионата Англии по версии ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает «Советский спорт».

На награду также претендовали вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, а также полузащитники «Манчестер Сити» Лерой Зане, Давид Сильва и Кевин Де Брейне.

Реклама

В чемпионате Англии египтянин провел 33 матча, в которых забил 31 мяч и отдал девять голевых передач.

Салах является игроком сборной Египта, которая выступит в группе А на чемпионате мира 2018 года. В группе также сыграют сборные России, Саудовской Аравии и Уругвая.

Ранее сообщалось, что в Египте были перенесены матчи чемпионата страны по футболу из-за Салаха.

Congratulations to @LFC's Mo Salah, crowned the Men's PFA Players' Player of the Year #PFAAwards pic.twitter.com/fpvxwZgfdP