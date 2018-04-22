Губернатор Ленинградской области погасит долги по зарплатам перед игроками «Тосно»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с футболистами «Тосно». В ходе встречи он дал обещание игрокам погасить задолженности по зарплатам.

«От имени всех жителей Ленинградской области хотелось бы поблагодарить вас за выход в финал Кубка России. Приехал я с одной целью — чтобы поговорить о будущем команды. Первое, что хочу сказать: задолженности, которые есть по заработной плате, будут покрыты», — цитирует Дрозденко «Спорт-Экспресс».

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По его словам, в клубе запланированы серьезные изменения.

«Мы прекрасно понимаем, что в «Тосно» будут происходить изменения юридического характера. Мы рассчитываем, что в клуб придут естественные монополии, или, скажем так, компании, которые смогут команду поддержать», — сказал губернатор.

Он также отметил важность сохранения клубом прописки в Российской футбольной премьер-лиге.

После 27-го тура «Тосно» располагается на предпоследней строчке, имея в своем активе 24 балла.