Дисквалификация Смолова на игру с ЦСКА осталась в силе

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) не стал отменять желтую карточку, показанную нападающему «Краснодара» Федору Смолову в матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом», сообщает ТАСС.

«Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Краснодар» на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 17 апреля 2018 года. Оставить решение Контрольно- дисциплинарного комитета РФС от 17 апреля 2018 года в силе», — говорится в сообщении, которое приводит пресс-служба РФС.

Реклама

Смолов получил желтую карточку в одном из эпизодов в матче с «Арсеналом». Главный арбитр встречи Артем Чистяков посчитал, что форвард симулировал касание в борьбе с защитником тульской команды, однако на видеоповторе заметно, что в данном эпизоде против нападающего были нарушены правила.

Эта желтая карточка стала для Смолова четвертой в текущем розыгрыше чемпионата России. Таким образом, он не сможет принять участие в матче 27-го тура РФПЛ с московским ЦСКА.