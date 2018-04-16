Мутко высказался о расследовании ФИФА по факту расизма на матче сборной России

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что власти готовы сотрудничать с Международной федерацией футбола (ФИФА) по вопросам проявления расизма на стадионах.

«Мы готовы сотрудничать с ФИФА, в России никогда не поддерживался расизм. У нас в футболе очень жесткий регламент, новые арены оборудованы всеми видеосистемами, у нас есть возможность записывать, всех идентифицировать. Современные системы в дальнейшем будут работать все больше и лучше», — цитирует Мутко ТАСС.

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«Матч Россия — Франция прошел на высоком уровне, если кто-то начинает охать, ахать, позволяет себе какие-то вещи, то это не значит, что это какой-то организованный акт и расизм. Элементы могут быть, люди приходят по 50 тысяч, могут быть и провокации, такие люди будут выявляться, будем принимать меры. У нас на каждом матче есть представители ФИФА, Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), представители общественных движений, введена служба комиссара по борьбе с расизмом», — добавил Мутко.

Вице-премьер отметил, что Российский футбольный союз обратился в правоохранительные органы и проводит совместную работу с ФИФА.

Ранее сообщалось, что ФИФА начала расследование в связи с выкриками расистского характера на товарищеской встрече между сборными России и Франции, которая прошла Санкт-Петербурге.