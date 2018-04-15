«Спартак» потерпел поражение от «Урала» в матче РФПЛ

Московский «Спартак» на выезде проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со счетом 1:2. Об этом сообщает ТАСС.

Счет в матче на 37-й минуте открыл Эрик Бикфалви и вывел «Урал» вперед. Второй гол за екатеринбургскую команду забил Отман Эль-Кабир.

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Единственный мяч в составе «Спартака» смог отыграть Квинси Промес.

Для «Спартака» это первое поражение в чемпионате с августа 2017 года.

Россия — Премьер-Лига. 26-й тур

Урал (Екатеринбург) — Спартак М (Москва) — 2 : 1

Голы: 1:0 – Бикфалви – 37, 2:0 – Эль-Кабир – 88, 2:1 – Промес – 90+1

Ранее петербургский «Зенит» побил рекорд по средней посещаемости в одном сезоне чемпионата России.