Защитник «Челси» Луиз остался доволен после просмотра фильма Козловского

<img src="">

Защитник лондонского «Челси» и сборной Бразилии Давид Луиз остался впечатлен фильмом «Тренер» российского актера и режиссёра Данилы Козловского. Об этом спортсмен написал на своей странице в инстаграме.

«Какой отличный фильм, показывающий любовь к футболу и то, как она может изменить жизни людей. Поздравляю, бро, Данила Козловский!», — написал Луиз.

Реклама

Премьера фильма «Тренер» в российских кинотеатрах запланирована на 19 апреля 2018 года.

Ранее Козловский ответил на негативную реакцию на его фильм, отметив, что в России «сплошная ненависть и хамство». А в Общественной палате Козловского призвали «следить за словами».