Чемпион UFC Нурмагомедов предложил Фергюсону заткнуться

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова американца Тони Фергюсона после завоевания чемпионского титула в Абсолютном бойцовском чемпионате в весовой категории до 70 кг, сообащает «Советский спорт».

«Я не обращаю внимания на треш-ток со стороны Фергюсона. Посмотрите, он говорит что-то даже сейчас, после травмы. Заткнись уже наконец, ты вообще снялся с боя. Тони — сильный боец, но он немного глуповат», — сказал Нурмагомедов.

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7 апреля Нурмагомедов одержал победу над американцем Элом Яквинтой на турнире UFC 223, который прошел на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, и стал чемпионом в весовой категории до 70 кг. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первоначально соперником россиянина должен был стать Фергюсон, который внезапно получил повреждение колена и снялся с поединка. Его заменил представитель США Макс Холлоуэй, не сумевший уложиться в весовую категорию, после чего врачи запретили ему участвовать в турнире.

Ранее Фергюсон прокомментировал поединок Нурмагомедова и Яквинты.