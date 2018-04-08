Объявлены результаты допинг-тестов чемпиона UFC Нурмагомедова

Менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что допинг-тесты чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг чистые.

«Все допинг-тесты в порядке, пробы чистые», — цитирует Абдель-Азиза ТАСС.

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7 апреля Нурмагомедов одержал победу над американцем Элом Яквинтой на турнире UFC 223, который прошел на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, и стал чемпионом в весовой категории до 70 кг. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее генеральный продюсер промоутерской компания Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал поединок россиянина Нурмагомедова и Яквинты.