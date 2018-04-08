Комментатор Орлов сообщил о возможном уходе президента «Локомотива» в «Зенит»

Известный спортивный телекомментатор Геннадий Орлов сообщил о возможном уходе президента московского «Локомотива» Ильи Геркуса в петербургский «Зенит». При этом комментатор отметил, что Геркус является болельщиком сине-бело-голубых, сообщает «Советский спорт».

«Разговоры о возможном приходе Геркуса в «Зенит» ходят. Я уже об этом слышал. Но если он станет чемпионом с «Локомотивом», то разве уйдет оттуда? Для этого надо самоубийцей быть. Пожелаем Илье успехов, чтобы он довел свою работу. Он петербуржец и всегда болел за «Зенит», этого даже не скрывает. Но работает в «Локомотиве» весьма неплохо», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».

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Илья Геркус стал президентом «Локомотива» в августе 2016 года. В текущем сезоне «железнодорожники» после 23-х матчей возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 49 очков.

Ранее Орлов раскритиковал игру нападающего «Зенита» Антона Заболотного, заявив, что он является игроком низкого уровня.