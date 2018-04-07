Вяльбе прокомментировала решение Легкова завершить международную карьеру

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение олимпийского чемпиона Александра Легкова завершить международную карьеру. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Мне всегда тяжело расставаться с людьми, с которыми ты долгое время работал, общался, но это спорт, карьера в нем рано или поздно заканчивается. Саша принял это решение, и мне жаль, поскольку для меня он — один из самых интересных людей в спорте, великий спортсмен.

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Он не будет тренером, это не для него — он заслуживает большего. И если моя помощь понадобится — я это сделаю, у нас хорошие отношения», — сказала Вяльбе.

Она отметила, что Легков долго шел к золотой олимпийской медали и добился ее в Сочи.

«А это мечта любого спортсмена — стать олимпийским чемпионом. А что последние два года творилось и в его душе, и в нашей, и в моей в том числе... Но он смог это выдержать, держался как мог.

Я счастлива, что у меня в жизни были такие люди, и слава богу, что такие в ней встречаются. Уверена, мы не потеряем контакт, будем общаться. Сейчас, наверно, даже на равных», — добавила президент Федерации.

Ранее биатлонист Антон Шипулин пожелал Легкову удачи в дальнейшем, отметив, что он уходит чемпионом.