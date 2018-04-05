Макгрегор оказался в розыске после нападения на участников турнира UFC 223

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал эпизод с нападением ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора на автобус, в котором находились участники турнира UFC 223. По его словам, ирландца разыскивает полиция Нью-Йорка, сообщает «Советский спорт».

«Полиция разыскивает Конора Макгрегора в данный момент, его самолет не сможет взлететь и не имеет права покидать Нью-Йорк. Думаю, если его не поймают, он сдастся сам. Это не укладывается в голове, невозможно в это поверить, но это действительно плохой шаг в его карьере», — цитирует Уайта CBS.

Ранее сообщалось, что Макгрегор устроил беспорядки в одном из центров Нью-Йорка, где проходило собрание бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), и атаковал один из автобусов, в котором находились несколько спортсменов. Отмечается, что в этот момент в автобусе находился российский боец Хабиб Нурмагомедов.