Муса выйдет в стартовом составе на матч против «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» и московский ЦСКА объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги Европы. В нападении у армейцев сыграют Понтус Вернблум и Ахмед Муса.

Стартовый состав «Арсенала»: Чех, Мустафи, Косельни, Монреаль, Бельерин, Рэмси, Уилшир, Джака, Мхитарян, Озил, Ляказетт.

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Запасные: Мейси, Холдинг, Чемберс, Колашинац, Эль-Ненни, Айуоби, Уэлбек.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Муса.

Запасные: Помазун, Миланов, Бистрович, Чалов, Жамалетдинов, Хосонов, Витиньо.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч пройдет на стадионе »Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Начало встречи — в 22:05.