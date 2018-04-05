МВД проверяет волонтеров чемпионата мира на причастность к терроризму

Заместитель главы МВД России Игорь Зубов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой волонтеров чемпионата мира по футболу — 2018 на предмет причастности к террористической деятельности. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Между правоохранительными органами и объединениями болельщиков накапливается информация по группам риска. Проверяются волонтеры, в том числе на причастность к террористической деятельности», — подчеркнул Зубов.

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Также чиновник отметил, что МВД проверило антитеррористическую защищенность объектов мундиаля и все имеющиеся недостатки уже устраняются в быстром темпе.

«Убежден, что принятыми мерами мы обеспечим должный уровень безопасности, который станет важной вехой в укреплении безопасности и правопорядка», — заявил Зубков.

Ранее МВД официально разрешил проносить наркотические вещества на матчи ЧМ-2018.