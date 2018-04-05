Нурмагомедов назвал Холлоуэя мужчиной, в отличие от Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя с американцем Максом Холлоуэем за титул чемпиона UFC в легком весе, сообщает «Советский спорт».

«Спасибо Максу за то, что согласился выйти на поединок со мной. Он — мужчина, в отличие от Конора Макгрегора. Для Макса это будет длинная ночь. Он попытается нокаутировать меня на глазах моих близких, но я сделаю 25 минут в октагоне очень трудными для него», — пообещал боец.

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Также Нурмагомедов рассказал, как готовился к новому сопернику после того, как американец Тони Фергюсон за неделю до боя снялся с поединка из-за травмы колена.

«Я был сфокусирован на Тони, но надо перестраиваться. Что касается Макса, то по своей массе он не меньше, а сейчас даже больше меня. Он одерживал верх над крепкими бойцами — такими, как Жозе Альдо, Энтони Петтис. Однако Макс — ударник. Чтобы драться со мной на равных, ему нужно 25 лет на подготовку».

Поединок Нурмагомедова и Холлоуэя состоится в ночь с 7 на 8 апреля по московскому времени в Нью-Йорке в рамках UFC 223.

Ранее между будущими соперниками состоялась дуэль взглядов (видео).