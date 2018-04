Ибрагимович оценил удар Роналду через себя в матче против «Ювентуса»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович оценил забитый нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду мяч через себя. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Это хороший гол, но пусть попробует пробить так с 40 метров», — приводит слова Ибрагимовича, сказанные в эфире ESPN, журналист SBS Крэйг Фостер.

Реклама

В ноябре 2012 года Ибрагимович в товарищеском матче между Швецией и Англией также ударом через себя забил с дистанции в 40 метров.

Ранее Роналду назвал аплодисменты фанатов «Ювентуса» незабываемым моментом.

Ibrahimovic on Ronaldo's goal: "It was a nice goal, but he should try it from 40 meters."