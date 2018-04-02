Тренер «Уфы» Семак ответил на вопрос о своем будущем

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак ответил на вопрос о своем будущем в клубе, сообщает «Советский спорт».

«Продление контракта может произойти в любой день», — цитирует Семака «Спорт уик-энд».

Специалист добавил, что у него имеется договоренность с руководством клуба и нет никаких вопросов по технической стороне переговоров.

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«Точно будет подписан контракт. А потом вдруг меня уволят через три дня», — сказал тренер.

Договор Семака с «Уфой» заканчивается летом 2018 года. После 23-х туров команда с 34 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.