Смолов извинился за мат в прямом эфире

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, нецензурно выругавшийся во время замены в матче с «Анжи», извинился за несдержанность. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Ругаться матом — плохо! Особенно если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения.

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Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой», — написал Смолов на своей странице в твиттере.

Он отметил, что играл в матче с ангиной.

Ранее сообщалось, что во время замены Смолов выругался матом и его слова попали в телеэфир.

Ругаться матом - плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой. — Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 1 апреля 2018 г.