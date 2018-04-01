СКА отказался помогать главному тренеру «Зенита» в РФПЛ
Петербургский хоккейный клуб СКА ответил главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини, который после победы над «Уфой» в матче 24-го тура РФПЛ заявил, что в следующий раз обратится за помощью к хоккейной команде в случае плохих погодных условий, передает «Советский спорт».
«Извините, синьор, но у нас плей-офф», — написано в заявлении официального аккаунта СКА в твиттере.
Реклама
СКА противостоит московскому ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ.
«Зенит» на выезде обыграл «Уфу» со счетом 2:1.
Ранее Манчини назвал футбольный матч с «Уфой» хоккейным.
Извините, синьор, но у нас плей-офф ¯\_(ツ)_/¯— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 1 апреля 2018 г.