СКА отказался помогать главному тренеру «Зенита» в РФПЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА ответил главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини, который после победы над «Уфой» в матче 24-го тура РФПЛ заявил, что в следующий раз обратится за помощью к хоккейной команде в случае плохих погодных условий, передает «Советский спорт».

«Извините, синьор, но у нас плей-офф», — написано в заявлении официального аккаунта СКА в твиттере.

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СКА противостоит московскому ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ.

«Зенит» на выезде обыграл «Уфу» со счетом 2:1.

Ранее Манчини назвал футбольный матч с «Уфой» хоккейным.