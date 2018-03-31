Логинов выиграл вторую гонку из двух на чемпионате России по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золотую медаль на чемпионате страны, сообщает ТАСС.
Примечательно, что победивший спортсмен допустил два промаха.
Второе место досталось Евгению Гараничеву, бронза у 22-летнего юниора Никиты Поршнева.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию мужского спринта на чемпионате России.
Реклама
Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Александр Логинов (Тюменская область) — 25.51,1 (2).
2. Евгений Гараничев (Тюменская область) — +5,3 (1).
3. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — +9,7 (1).