Глава мирового хоккея рассказал о реформе олимпийского турнира

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, заявил о том, что организация обсудит формат мужского олимпийского турнира с точки зрения увеличения количества дней в расписании соревнований. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Если игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду, мы обсудим в нашей федерации, что можем сделать с нынешним форматом соревнований. Он очень сжатый, поскольку сделан ради игроков НХЛ. Ряд федераций хотели бы расширить этот формат, были и предложения, чтобы в турнире участвовали только молодые игроки», - сказал Фазель.

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«Соревнования, в основном, стартовали в среду, и почему бы их не начинать в воскресенье или понедельник. Это будет предмет для обсуждения федераций», — отметил глава ИИХФ, добавив, что главной целью организации является приглашение на Игры хоккеистов НХЛ.

Ранее сообщалось, что российский вратарь стал второй звездой дня в НХЛ.