ЦСКА обыграл СКА в первом матче финала Кубка Гагарина
В первом матче финальной серии Западной конференции московский ЦСКА в гостях обыграл петербургский СКА со счетом 5:4. Об этом сообщает «Советский спорт».
Голами в составе СКА отметились Павел Дацюк, Сергей Плотников, Николай Прохоркин и Никита Гусев, у победителей — Михаил Григоренко, Андрей Кузьменко (хет-трик) и Александр Попов.
КХЛ — плей-офф. Финал — Запад. 1-й матч
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 4:5 (1:0, 2:3, 1:1, 0:1)
Голы: 1:0 – Дацюк (Зуб, Гусев) – 06:36 (5x5)
1:1 – Григоренко (Попов, Капризов) – 20:59 (5x5)
1:2 – Кузьменко (Петров, Нестеров) – 25:01 (5x5)
2:2 – Прохоркин (Рыков, Барабанов) – 25:13 (5x5)
2:3 – Попов (Григоренко, Капризов) – 28:39 (5x5)
3:3 – Гусев (Дацюк, Войнов) – 32:06 (5x4)
3:4 – Кузьменко (Светлаков) – 49:20 (5x5)
4:4 – Плотников (Хафизуллин, Зуб) – 50:41 (5x5)
4:5 – Кузьменко (Киселевич) – 66:35 (5x5)