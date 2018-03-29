Тихонов назвал пьяным бредом слова Резцовой с критикой в его сторону

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал пьяным бредом слова трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Об этом сообщает «Советский спорт».

Резцова выступила с критикой слов Тихонова о том, что нынешнее руководство Союза биатлонистов России нужно «гнать поганой метлой».

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Тихонов в своем блоге отметил, что у него осталось «негативное воспоминания от правления» и что нынешнему президенту СБР Александру Кравцову не была дана адекватная оценка. Он также выступил с критикой в адрес Резцовой.

«Тут я слышал интервью Анфисы Резцовой, которая в очередной раз несет пьяный бред. Достаточно того, что я видел на встрече с болельщиками, ты не могла произнести ни слова.

По мнению бывшего биатлониста, Резцова могла бы стать главой СБР, если бы училась у стариков.

Ранее Резцова выступила за кандидатуру губернатора Тюменской области Владимира Якушева на пост главы СБР.