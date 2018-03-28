Игнатьев верит в выход сборной России из группы на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что российской команде по силам преодолеть групповой этап на чемпионате мира 2018 года. Слова специалиста приводит Sport24.ru.

«Мы поставили цель — выход из группы, и я думаю, нам по силам это сделать. Сегодняшняя игра показала, что с точки зрения психологии мы сделали некие выводы после игры с бразильцами, чувствовали себя увереннее, нахальнее. В первом тайме мы допустили только одну серьезную ошибку, которой французы воспользовались», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» потерпела поражение в матче с Францией со счетом 1:3.