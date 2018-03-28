Игнатьев верит в выход сборной России из группы на ЧМ-2018

Игроки сборной России Роман Зобнин, Федор Смолов и Игорь Смольников после забитого гола в... Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что российской команде по силам преодолеть групповой этап на чемпионате мира 2018 года. Слова специалиста приводит Sport24.ru.

«Мы поставили цель — выход из группы, и я думаю, нам по силам это сделать. Сегодняшняя игра показала, что с точки зрения психологии мы сделали некие выводы после игры с бразильцами, чувствовали себя увереннее, нахальнее. В первом тайме мы допустили только одну серьезную ошибку, которой французы воспользовались», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» потерпела поражение в матче с Францией со счетом 1:3.