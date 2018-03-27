Сборная России проиграла Франции в товарищеском матче
Сборная России проиграла команде Франции в товарищеском матче, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 1:3. Голы в составе победителей забили форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (дубль) и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. У россиян единственный гол провел нападающий «Краснодара» Федор Смолов.
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Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Россия — Франция — 1:3
Голы: 0:1 — Мбаппе — 40, 0:2 — Погба — 49, 1:2 — Смолов — 68, 0:3 — Мбаппе — 84