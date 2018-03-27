Почетный президент РФС ждет от сборной России игры в стиле «Барселоны»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России против Франции.

«Жду наконец-то увидеть, в какой футбол сборная будет играть на чемпионате мира. Пока мне это непонятно. Какая будет структура игры — что же мы увидим в исполнении игроков сборной России. Либо это будет компактная, насыщенная игра в обороне, или это будет игра «Барселоны», или с прессингом на чужой половине поля.

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После матча с Францией останется лишь две контрольные игры и два месяца до чемпионата мира, и пока я не могу понять, в какой футбол играет сборная.

Дело даже не в результате, нужно увидеть плоды двухлетней работы тренерского штаба», — сказал Колосков.

Полная версия интервью доступна по этой ссылке.

Матч Россия — Франция пройдет на арене «Санкт-Петербург» в 18.50 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.