СМИ: наставник бывшего врача-насильника из США сидит в тюрьме

Декан Университета штата Мичиган Уильям Стрампел, который являлся наставником бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, попал под стражу, сообщает ТАСС.

По информации NBC, Стрампел сидит в одной из тюрем округа Ингэм. Примечательно, что в базе данных узника отсутствует информация о том, по какому конкретно обвинению его посади.

Арест 70-летнего декана произошел перед пресс-конференцией прокуратуры штата, которая проводит расследование о сексуальном насилии в детском спорте.