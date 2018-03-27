СМИ: наставник бывшего врача-насильника из США сидит в тюрьме

Ларри Нассар Reuters

Декан Университета штата Мичиган Уильям Стрампел, который являлся наставником бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, попал под стражу, сообщает ТАСС.

По информации NBC, Стрампел сидит в одной из тюрем округа Ингэм. Примечательно, что в базе данных узника отсутствует информация о том, по какому конкретно обвинению его посади.

Арест 70-летнего декана произошел перед пресс-конференцией прокуратуры штата, которая проводит расследование о сексуальном насилии в детском спорте.