Два игрока сборной России посетили ночной клуб после разгрома от Бразилии

Защитники сборной России по футболу Роман Нойштедтер и Константин Рауш были замечены в одном из московских баров после контрольного матча с национальной командой Бразилии, сообщает ТАСС.

По информации источника, футболисты отправились в ночной клуб через несколько часов после окончания игры.

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Оба игрока не принимали участия во встрече, которая состоялась 23 марта на стадионе «Лужники». Нойштедтер остался на скамейке запасных, а Рауш не попал в заявку на матч.

Ранее сообщалось, что российская сборная проиграла Бразилии с разгромным счетом 0:3.