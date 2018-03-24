CAS еще не определил дату рассмотрения дел российских биатлонисток

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщила, что даты слушаний дел российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой на решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить их от участия в Играх и аннулировать результаты на Олимпиаде в Сочи.

Об этом сообщает ТАСС.

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«Рассмотрение этих трех дел по-прежнему приостановлено до публикации мотивировочной части по делу 39 российских спортсменов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мотивировочная часть решений по российским атлетам будет опубликована до 25 марта.