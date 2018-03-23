Гендиректор «Химок» назвал историческим событием выход в плей-офф Евролиги

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился впечатлениями после первого в истории клуба выхода в плей-офф Евролиги.

«Это историческое событие для нашего клуба. Безусловно, все очень рады досрочному выходу в плей-офф, но мы не хотим останавливаться на достигнутом и намерены показать максимальный результат в оставшихся матчах регулярного сезона. Пока у нас есть теоретическая возможность получить преимущество своей площадки в плей-офф, мы будем за нее цепляться», — цитирует Астахова газета «Известия».

Ранее «Химки» обыграли турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 85:73 и досрочно вышли в плей-офф баскетбольной Евролиги.