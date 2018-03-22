Болт примет участие в тренировке дортмундской «Боруссии»

Спринтеру Усэйн Болт, представляющему Ямайку, к наградам высшей пробы не привыкать: по итогам дня он... Reuters

Ямайский спринтер Усэйн Болт проведет совместную тренировку с дортмундской «Боруссией». Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы клуба, тренировка пройдет 23 марта в 12:30.

Ранее сообщалось, что Болт примет участие в благотворительной футбольной встрече, которая пройдет в Манчестере 10 июня на стадионе «Олд Траффорд».