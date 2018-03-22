Болт примет участие в тренировке дортмундской «Боруссии»
Ямайский спринтер Усэйн Болт проведет совместную тренировку с дортмундской «Боруссией». Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы клуба, тренировка пройдет 23 марта в 12:30.
Ранее сообщалось, что Болт примет участие в благотворительной футбольной встрече, которая пройдет в Манчестере 10 июня на стадионе «Олд Траффорд».
��♂️ Das Training am Freitag, 23.03. um 10.30 Uhr mit @usainbolt ist öffentlich. Einlass an der Adi-Preißler-Allee ist ab 9.45 Uhr, die Kapazität ist begrenzt. #BVBolt pic.twitter.com/tMXu7qfaRA— Borussia Dortmund (@BVB) 21 марта 2018 г.