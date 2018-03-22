Три футболиста сборной России не сыграют в матче против команды Бразилии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Руслан Камболов, Далер Кузяев и Владислав Игнатьев не сыграют в товарищеском матче против команды Бразилии.

«Все тренировались — сначала была общая (тренировка), легкая часть. Камболова беспокоит ягодица, он к игре не будет готов. Кузяев и Игнатьев радуют нас, но не будем рисковать. Есть пара вопросов по Дзагоеву и Жиркову», — цитирует Черчесова ТАСС.

Ранее сообщалось, что все футболисты сборной России тренируются в общей группе.