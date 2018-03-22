Фигуристка Тарасова: после Олимпиады отдыха не было

Российская фигуристка Евгения Тарасова поделилась впечатлениями после проката в короткой программе спортивных пар на чемпионате мира в Милане. По ее словам, она и ее партнер Владимир Морозов не имели времени на отдых после выступления на Олимпийских играх 2018 года.

«После Олимпиады мы не отдыхали — времени до чемпионата мира оставалось совсем не много, и перерыв делать было бы неправильно.В целом мы сегодня довольны, короткая получилась хорошо, все выполнили, оценки соответствующие, хотя на Играх они были повыше. Сейчас немного отдохнем и как следует настроимся на произвольный прокат», — цитирует Тарасову ТАСС.

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На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане дуэт Тарасовой и Морозова завоевал серебряные медали в командном соревновании.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы стали вторыми в короткой программе на чемпионате мира.