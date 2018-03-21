WADA: проблемы с восстановлением РУСАДА будут решены до ОИ-2020

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сообщил, что вопрос с восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет решен до начала Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы каждую неделю работаем с российскими властями последние 15 месяцев по вопросу соответствия РУСАДА кодексу WADA. В ближайшие несколько дней пройдут новые встречи. Я уверен, что проблемы будут решены задолго до Игр в Токио», — сказал Ридb.

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор сообщил, что Россия имеет возможность претендовать на проведение международных турниров.