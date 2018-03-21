Врач шорт-трекиста Ана: Виктор хотел отплатить России добром

Врач шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана Темир Ондан, вернувший спортсмена в спорт в 2015 году после травмы коленного сустава, рассказал о том, что Ан возможно планировать завершить карьеру после Олимпийских игр в Пхенчхане.

«Хотел ли Виктор Ан завершить карьеру после Олимпиады в Пхенчхане? Вполне возможно, что для него это был принципиальный момент, но судьба распорядилась совершенно иначе в виду всех этих политических игр (Ана не допустили до Игр из-за допингового скандала — «Газета.Ru»).

Реклама

Ану не удалось поехать на долгожданную Олимпиаду и доказать свою состоятельность и, возможно, ошибку корейской федерации конькобежного спорта, которая когда-то от него отказалась. А он ведь хотел показать, что является состоятельным парнем и есть люди, которые в него верят, а он платит им добром», — сказал специалист в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Эльвирой Харуновой.

Ранее сообщалось, что в Корее пожалели о неучастии Ана в Олимпиаде-2018.