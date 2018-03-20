Сироткин хочет быть лучшим русским пилотом «Формулы-1»

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал скорый дебют в «Формуле-1». Слова спортсмена приводит Autosport.com.ru.

«Наверное, страшно иметь в напарниках Льюиса Хэмилтона, Фернандо Алонсо или Себастьяна Феттеля, но я бы хотел когда-нибудь оказаться в одной команде именно с таким пилотом. Ничто так не мотивирует, как ощущение, что скоро для тебя может все закончиться.

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Я не хочу просто быть в Формуле-1 для галочки, я хочу показывать достойные результаты. Я хочу быть лучшим гонщиком Ф1 из России, и для этого я должен сделать достаточно много. Также я понимаю, что не надо пытаться прыгнуть выше головы, чтобы сразу же показать себя. Так можно сделать то, чего делать не стоит», — сказал Сироткин.

Он отметил, что прежде всего надо быть объективным к самому себе.

«Сильная и спокойная гонка в очках, вот к чему стоит стремиться в Мельбурне, и я искренне верю, что там мы и будем», — добавил Сироткин.

Гран-при Австралии пройдет с 23 по 25 марта.

Ранее Сироткин поделился ожиданиями перед первой гонкой «Формулы-1».