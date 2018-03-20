Кузьмина: давно хотелось выступить на родной земле

Анастасия Кузьмина набрала отличную форму РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, лидер общего зачета Кубка мира Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, рассказала, что ей очень давно хотелось пробежать на этапе в родной Тюмени. Слова спортсменки приводит «Тюменская арена».

«Сложно говорить о каких-то эмоциях. Но завтра они наверняка нахлынут. Все-таки мы давно ждали, чтобы в Тюмени прошел финал Кубка мира. Очень хотелось пробежать на родной земле», — сказала Кузьмина.

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Она отметила, что каждый спортсмен замешкался бы и не смог точно ответить на вопрос о своей форме.

«Сезон подходит к концу. Он был долгий и очень интенсивный. Накопилось ощущение большой усталости. Судя по последним гонкам, форма никуда не делась. Но как будет в стартах — посмотрим, — добавила биатлонистка.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

Ранее Мартен Фуркад рассказал, что настроен удачно завершить сезон на этапе Кубка мира в Тюмени.