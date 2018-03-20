Кузьмина: давно хотелось выступить на родной земле

Трехкратная олимпийская чемпионка, лидер общего зачета Кубка мира Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, рассказала, что ей очень давно хотелось пробежать на этапе в родной Тюмени. Слова спортсменки приводит «Тюменская арена».

«Сложно говорить о каких-то эмоциях. Но завтра они наверняка нахлынут. Все-таки мы давно ждали, чтобы в Тюмени прошел финал Кубка мира. Очень хотелось пробежать на родной земле», — сказала Кузьмина.

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Она отметила, что каждый спортсмен замешкался бы и не смог точно ответить на вопрос о своей форме.

«Сезон подходит к концу. Он был долгий и очень интенсивный. Накопилось ощущение большой усталости. Судя по последним гонкам, форма никуда не делась. Но как будет в стартах — посмотрим, — добавила биатлонистка.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

Ранее Мартен Фуркад рассказал, что настроен удачно завершить сезон на этапе Кубка мира в Тюмени.