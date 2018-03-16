Кокорин перенес операцию на колене и пропустит ЧМ-2018
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин перенес операцию на колене, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы клуба, срок восстановления после травмы составит около пяти месяцев.
«Операция прошла успешно. В течение ближайшего месяца футболист будет проходить реабилитацию в Риме. На поле Александр Кокорин сможет вернуться через 4-5 месяцев», — говорится в заявлении.
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Таким образом, 26-летний форвард не успеет восстановиться к чемпионату мира 2018 года.
Ранее сообщалось, что у Кокорина диагностировали разрыв крестообразной связки колена.