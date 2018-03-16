Экс-тренер «Ростова» оценил шансы ЦСКА пройти «Арсенал» в Лиге Европы

Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что московский ЦСКА имеет шансы пройти лондонский «Арсенал» на стадии 1/4 финала Лиги Европы.

«Арсенал» — фаворит Лиги Европы наравне с «Атлетико». Но хуже было бы, если бы попался мадридский клуб. Проблемы у лондонцев все же есть, и это видно на примере домашнего чемпионата. Я думаю, что ЦСКА вряд ли получится навязать футбол, при котором «Арсенал» будет допускать много ошибок, но шансы все равно будут. Можно даже вполне успешно сыграть на контратаках при таком скоростном форварде, как Ахмед Муса. «Арсенал» — команда высококлассная, но не непроходимая», — сказал Кириченко.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Арсенал» встретятся в четвертьфинале Лиги Европы. Первый матч состоятся 5 апреля в Лондоне, а ответная пройдет в Москве 12 апреля.