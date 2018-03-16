СМИ: в беспорядках перед игрой «Лиона» и ЦСКА пострадало восемь полицейских

В беспорядках, произошедших перед матчем 1/8 Лиги Европы между «Лионом» и ЦСКА, пострадали восемь полицейских, сообщает ТАСС.

По информации AFP со ссылкой на собственные источники, инциденты произошли прямо перед началом встречи.

«От 100 до 150 болельщиков в масках напали на экипаж полиции», — сообщили в правоохранительных органах.

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Отмечается, что фанаты забросали полицейских тяжелыми предметами и серьезно повредили патрульную машину.

Утверждается, что три человека были задержаны. По всей вероятности, речь идет о французских болельщиках «Лиона». Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее сообщалось о беспорядках перед началом матча.