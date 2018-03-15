Кокорин получил травму в начале матча с «РБ Лейпциг» и со слезами покинул поле
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким «РБ Лейпциг».
Игрок на третьей минуте встречи в единоборстве с игроком «Лейпцига» неудачного приземлился на газон. Медики «Зенита» оказали ему помощь, и он смог продолжить игру. Однако спустя минуту Кокорин вновь лег на газон и попросил замену. В итоге он покинул поле и не сдержал слез.
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Вместо него на поле вышел Антон Заболотный.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Zenit'te sakatlık: Kokorin arabayla dışarı alındı. �� pic.twitter.com/c4tfM8dwED— Sanal Futbol (@sanalfutbolvevo) 15 марта 2018 г.